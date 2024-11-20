Тысячи платных парковок установили в Анапе

Около 2 тыс платных стоянок появилось в Анапе. Городские власти предусмотрели льготные тарифы для местных жителей.

Платные автостоянки появились в Анапе в Краснодарском крае. Всего на улицах города установили более 2 тыс мест, рассказали в мэрии.

Цена одного часа с 8 утра до 8 вечера - 40 рублей. За первые 15 минут пребывания платить не нужно. Оплату можно провести через специально созданное для Анапы приложение или через сервис Сбербанка.

Местные жители получили льготные тарифы: 6,2 тыс рублей в год или же 17 рублей в день. Приезжие могут воспользоваться разными абонементами.