Донской Цимлянск остался без воды из-за аварии на водоводе

В Ростовской области сегодня без воды остался целый город Цимлянск – это случилось из-за прорыва трубопровода, отремонтировать водную артерию городские службы ЖКХ пообещали сегодня.
Жители донского Цислянска сегодня неожиданно остались без воды, рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
"В связи с порывом водовода по улице Ленина, 43/38 временно остановлено водоснабжение города Цимлянска"
- Сергей Орлов
Город небольшой – его население составляет 15 тыс человек, однако для его жителей вода в кранах также важна, как и для жителей мегаполисов. Именно поэтому на месте аварии уже работают ремонтные бригады, которые устраняют последствия аварии.
Коммунальщики обещают вернуть воду горожанам уже сегодня, добавил Орлов.