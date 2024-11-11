Вестник Кавказа

Донской Цимлянск остался без воды из-за аварии на водоводе

Донской Цимлянск остался без воды из-за аварии на водоводе
© Фото: правительство Ростовской области
В Ростовской области сегодня без воды остался целый город Цимлянск – это случилось из-за прорыва трубопровода, отремонтировать водную артерию городские службы ЖКХ пообещали сегодня.

Жители донского Цислянска сегодня неожиданно остались без воды, рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

"В связи с порывом водовода по улице Ленина, 43/38 временно остановлено водоснабжение города Цимлянска"

- Сергей Орлов

Город небольшой – его население составляет 15 тыс человек, однако для его жителей вода в кранах также важна, как и для жителей мегаполисов. Именно поэтому на месте аварии уже работают ремонтные бригады, которые устраняют последствия аварии.

Коммунальщики обещают вернуть воду горожанам уже сегодня, добавил Орлов.

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