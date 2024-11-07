Вестник Кавказа

Авария оставила без воды часть Новороссийска

Авария оставила без воды часть Новороссийска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером на водоводе в Новороссийске произошел порыв, оставивший без воды часть районов города – в общей сложности без воды остались более 4 тысяч человек, воду обещают вернуть в кратчайшие сроки.

Сегодня вечером на водопроводе в Новороссийске произошла авария, из-за которой без воды более осталось более 4 тыс горожан, сообщает Teklegram-канал городского Водоканала.

"В связи с прорывом водопровода по адресу: улица Родниковская - переулок Перекопский с 17:00 мск 29 ноября выполнено технологическое отключение, на время работ будет ограничена подача воды для 4,1 тыс человек.

- Водоканал Новосроссийска

Руководство городских коммунальных служб заверяет, что водоснабжение будет восстановлено после восстановительных работ, это займет немного времени, - говорится в сообщении.

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