Нескольких школьников отвезли в больницу из-за карандаша в Северной Осетии

В Чермене расследуют происшествие с несколькими школьниками, угодившими в больницу. Им внезапно поплохело на уроке.

В Северной Осетии четверым школьникам резко стало плохо прямо во время урока. Об этом 2 декабря информирует в своем Telegram-канале глава Минобразования республики.

Случай произошел в школе № 2 в Чермене.

"На уроке математики в 5 классе дети чертили отрезок, учитель попросила достать карандаши. Одна из учениц достала некий пластиковый карандаш. Сразу появился резкий запах, четверым ученикам стало плохо"

– Элла Алибекова

Она уточнила, что в образовательное учреждение сразу вызвали скорую, полицейских и родителей ребят. В настоящее время четверо пострадавших находятся в больнице.

Ведется расследование.