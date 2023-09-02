Снег восстановил запрет грузовиков на Военно-Грузинской дороге

Открытая утром Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузных автомобилей – метель вновь создает непроходимые условия на трассе.

Разрешение на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге продлилось сегодня менее 10 часов – возобновившийся снегопад вновь сделал горную трассу слишком опасной для большегрузного транспорта. Для остальных машин ограничений нет.

Однако на сей раз запрет на проезд фур ввела не Грузия, а Россия – их движение остановлено решением североосетинского ГУ МЧС РФ. Соответственно, для грузовиков недоступен отрезок трассы Владикавказ-Ларс. Продолжительность запрета не определена и будет зависеть от погодных условий.

В итоге на въезде в Грузию сейчас застряли не менее 3500 большегрузов - в этом числе учтены лишь те водители, которые встал в электронную очередь.

Напомним, ранее Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков на территории Грузии из-за сильной метели.