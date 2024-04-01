Силовики предотвратили теракт в синагоге в Москве

Мужчина планировал совершить теракт в ближайшее время. Накануне его нейтрализовали в ходе перестрелки.

ФСБ России предотвратила теракт в одной из синагог Москвы. Об этом сказано на сайте федеральной службы.

"ФСБ РФ пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан"

– Центр общественных связей ФСБ

Террорист был ликвидирован 10 апреля после того, как открыл огонь по силовикам. Позднее у него дома были найдены самодельная взрывчатка и взрывчатые вещества.

Было установлено, что мужчина в ходе подготовки к совершению теракта исследовал местность возле здания синагоги и купил компоненты для изготовления взрывчатки.