Вестник Кавказа

Силовики предотвратили теракт в синагоге в Москве

Силовики предотвратили теракт в синагоге в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина планировал совершить теракт в ближайшее время. Накануне его нейтрализовали в ходе перестрелки.

ФСБ России предотвратила теракт в одной из синагог Москвы. Об этом сказано на сайте федеральной службы.

"ФСБ РФ пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан"

– Центр общественных связей ФСБ

Террорист был ликвидирован 10 апреля после того, как открыл огонь по силовикам. Позднее у него дома были найдены самодельная взрывчатка и взрывчатые вещества.

Было установлено, что мужчина в ходе подготовки к совершению теракта исследовал местность возле здания синагоги и купил компоненты для изготовления взрывчатки.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1280 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Двое боевиков задержаны за попытку устроить теракт в Иране

Двое боевиков задержаны за попытку устроить теракт в Иране

Погибших детей в &quot;Крокусе&quot; стало больше

Погибших детей в "Крокусе" стало больше

Герой Ислам Халилов - что известно о гардеробщике из &quot;Крокуса&quot;?

Герой Ислам Халилов - что известно о гардеробщике из "Крокуса"?

Иран предупреждал Россию о теракте в Крокусе

Иран предупреждал Россию о теракте в Крокусе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы