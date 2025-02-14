Вестник Кавказа

ЦАХАЛ начнет операцию на Западном берегу после взрывов в Тель-Авиве

ЦАХАЛ начнет операцию на Западном берегу после взрывов в Тель-Авиве
© Фото: ЦАХАЛ
Израильские войска проведут военную операцию на Западном берегу против палестинских вооруженных формирований. Поводом к операции стали недавние взрывы в Тель-Авиве.

Армия обороны Израиля проведет масштабную операцию на Западном берегу по решению военно-политического руководства страны. Боевые действия станут ответом на взрывы автобусов в пригороде Тель-Авива. 

Сообщается, что целью подразделений ЦАХАЛ станут "горячие точки терроризма" на Западном берегу. 

Вооруженные силы Израиля планируют "пресечь террор" в лагере беженцев Тулькарм и в других пунктах временного пребывания регионе. 

Власти страны пригрозили серьезными последствиями тем, кто будет помогать палестинским формированиям. 

Отметим, что взрывы прогремели в нескольких автобусах в пригороде Тель-Авива. Правоохранители обнаружили взрывчатые вещества. Пострадавших не было, подозреваемых в террористических актах ищут.

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