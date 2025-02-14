ЦАХАЛ начнет операцию на Западном берегу после взрывов в Тель-Авиве

Израильские войска проведут военную операцию на Западном берегу против палестинских вооруженных формирований. Поводом к операции стали недавние взрывы в Тель-Авиве.
Армия обороны Израиля проведет масштабную операцию на Западном берегу по решению военно-политического руководства страны. Боевые действия станут ответом на взрывы автобусов в пригороде Тель-Авива.
Сообщается, что целью подразделений ЦАХАЛ станут "горячие точки терроризма" на Западном берегу.
Вооруженные силы Израиля планируют "пресечь террор" в лагере беженцев Тулькарм и в других пунктах временного пребывания регионе.
Власти страны пригрозили серьезными последствиями тем, кто будет помогать палестинским формированиям.
Отметим, что взрывы прогремели в нескольких автобусах в пригороде Тель-Авива. Правоохранители обнаружили взрывчатые вещества. Пострадавших не было, подозреваемых в террористических актах ищут.