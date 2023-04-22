Silk Avia начнет летать в Узбекистане с 25 апреля

Новая авиакомпания Silk Avia объявила старт продажи билетов, полеты будут выполняться с 25 апреля внутри Узбекистана.
Предлагаются авиабилеты по следующим направлениям: Ташкент-Темрез, Ташкент-Навои, Ташкент-Наманган, Ташкент-Карши. Также билеты можно купить на ежедневные рейсы Ташкент-Самарканд-Ургенч-Самарканд-Ташкент и на рейс Ташкент-Бухара-Ургенч-Бухара-Ташкент, он будет выполняться пять раз в неделю.
Первый рейс нового перевозчика запланирован на 25 апреля, билеты продаются на рейсы в течение ближайшего месяца. В будущем маршрутная сеть расширится, а путешествие можно будет планировать на полгода вперед.
«Пока у нас в эксплуатации три самолета, мы вводим в расписание самые востребованные маршруты, предусмотрев удобное время вылетов и прилетов, рекомендованное туроператорами. Также мы постарались связать не только Ташкент с регионами, но и регионы между собой»,
– поделились в региональной авиакомпании.
Акция в связи с праздником позволит приобрести билеты по выгодной цене - до 30 апреля билеты на все тарифы (всего их три), будут стоить 17-35 евро. По завершении акции такая цена будет доступна только на минимальный тариф, с ручной кладью до 5 кг.