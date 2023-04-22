Silk Avia начнет летать в Узбекистане с 25 апреля

Опубликовано: 11:09, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый лоукостер в Узбекистане готовится начать полеты с 25 апреля. Билеты поступили в продажу. До 30 апреля действует акция, в рамках которой авиабилеты продаются по минимальному тарифу.

Новая авиакомпания Silk Avia объявила старт продажи билетов, полеты будут выполняться с 25 апреля внутри Узбекистана.

Предлагаются авиабилеты по следующим направлениям: Ташкент-Темрез, Ташкент-Навои, Ташкент-Наманган, Ташкент-Карши. Также билеты можно купить на ежедневные рейсы Ташкент-Самарканд-Ургенч-Самарканд-Ташкент и на рейс Ташкент-Бухара-Ургенч-Бухара-Ташкент, он будет выполняться пять раз в неделю.

Первый рейс нового перевозчика запланирован на 25 апреля, билеты продаются на рейсы в течение ближайшего месяца. В будущем маршрутная сеть расширится, а путешествие можно будет планировать на полгода вперед.

«Пока у нас в эксплуатации три самолета, мы вводим в расписание самые востребованные маршруты, предусмотрев удобное время вылетов и прилетов, рекомендованное туроператорами. Также мы постарались связать не только Ташкент с регионами, но и регионы между собой»,

– поделились в региональной авиакомпании.

Акция в связи с праздником позволит приобрести билеты по выгодной цене - до 30 апреля билеты на все тарифы (всего их три), будут стоить 17-35 евро. По завершении акции такая цена будет доступна только на минимальный тариф, с ручной кладью до 5 кг.