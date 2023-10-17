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Северная Осетия значительно нарастила экспорт животных кормов в Грузию и Азербайджан

Северная Осетия значительно нарастила экспорт животных кормов в Грузию и Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузия и Азербайджан получили из Северной Осетии более двух сотен тонн животных кормов. Объемы поставок выросли почти в полтора раза

Грузия и Азербайджан импортировали из Северной Осетии более двух сотен тонн кормов для животных. Об этом рассказали в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

"Так, 40 тонн кормов для крупного рогатого скота подготовил для отправки в Грузию комбикормовый завод ООО "РусМодусФид", 200 тонн кормов направлено заводом ООО "Пищевик" в Грузию и Азербайджан"

– пресс-служба

В общей сложности с января по октябрь регион поставил в эти страны, а также в Абхазию 2,3 тыс тонн кормов. Это в 1,4 раза больше по сравнению с прошлым годом.

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