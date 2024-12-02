Вестник Кавказа

Россельхознадзор опроверг заперт на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор опроверг заперт на ввоз мандаринов из Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня власти Абхазии заявили, что Россия перестала пускать грузовики с поставками мандаринов из-за нарушений санитарных норм. В Россельхознадзоре опровергли эту информацию.

Россия не запрещала ввоз мандаринов из Абхазии, рассказали в Россельхознадзоре.

«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии»

- Россельхознадзор

Ранее глава министерства сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что российская сторона не впускает мандарины из республики, так как в них находятся паразиты. В свою очередь, абхазские санитары опровергают наличие вредных насекомых в цитрусовых.

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