Россельхознадзор опроверг заперт на ввоз мандаринов из Абхазии

Сегодня власти Абхазии заявили, что Россия перестала пускать грузовики с поставками мандаринов из-за нарушений санитарных норм. В Россельхознадзоре опровергли эту информацию.
Россия не запрещала ввоз мандаринов из Абхазии, рассказали в Россельхознадзоре.
«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии»
- Россельхознадзор
Ранее глава министерства сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что российская сторона не впускает мандарины из республики, так как в них находятся паразиты. В свою очередь, абхазские санитары опровергают наличие вредных насекомых в цитрусовых.