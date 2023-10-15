Грузинские пчелы могут пойти на экспорт через год

Опубликовано: 20:07, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще один товар грузинского производства скоро может начаться поставляться за границу. В частности, страна планирует начать экспорт грузинских пчел.

Пчелы из Грузии могут стать немаловажной позицией в структуре экспорте страны. О перспективах таких поставок рассказали отраслевые специалисты.

Как сообщил BMG представитель ФАО Михаил Сохадзе, кавказские и грузинские в частности пчелиные матки пользуются большим спросом. Они обладают рядом достоинств:

отсутствие агрессии,

возможность "универсального опыления",

стойкость перед болезнями.

Создатель Международной ассоциации пчеловодства Заза Баазов пояснил, что в данный момент законы Грузии не соответствуют законодательству стран, которые могли бы закупать пчел. Поэтому прямо сейчас пчелиный экспорт невозможен.

Специалист пояснил, что в данный момент уже ведутся переговоры, параллельно оцениваются риски, ситуация с ветеринарной безопасностью в Грузии. Все это, полагает он, может занять примерно год.

"Как только они посчитают нашу страну надежной, у нас уже есть сертификат на пчел, есть фермы, и мы можем начать экспорт"

– Заза Баазов