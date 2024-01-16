Счета эскроу набирают популярность в Северной Осетии

В Северной Осетии все большей популярностью пользуются счета эскроу. Это говорит о растущем доверии к данному механизму как среди застройщиков, так и среди покупателей недвижимости.

В Северной Осетии застройщики при возведении жилья все чаще обращаются к использованию средств на счетах эскроу. Этот механизм обеспечивает защиту интересов покупателей, так как деньги, внесенные ими за квартиру или дом, перечисляются на специальный счет и могут быть использованы только на строительство конкретного объекта.

"Общая сумма вложений жителей республики в долевое строительство в регионе по сравнению с началом мая прошлого года выросла почти вдвое, до 6 млрд рублей, а число счетов эскроу за год увеличилось более чем на треть и составило 1467"

– пресс-служба отделения национального банка по республике.

Рост средств на счетах эскроу в регионе свидетельствует о растущем доверии к данному механизму как среди застройщиков, так и среди покупателей недвижимости. Застройщики получают доступ к заемным средствам, что позволяет им активно развивать строительные проекты, а покупатели, в свою очередь, получают гарантию того, что их деньги будут использованы по назначению.

Стоит отметить, что внедрение и активное использование средств на счетах эскроу в Северной Осетии способствует повышению доверия к рынку недвижимости и обеспечивает защиту интересов как застройщиков, так и покупателей.