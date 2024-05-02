Вестник Кавказа

Сборную Азербайджана по футболу может возглавить специалист из Германии 

Сборную Азербайджана по футболу может возглавить специалист из Германии 
© Фото: официальный сайт Турецкой федерации футбола 
В список кандидатов на пост главного тренера азербайджанской сборной вошел немецкий специалист Штефан Кунц. Ранее он возглавлял национальную команду Турции, с которой проработал в итоге два года. 

Новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу может стать 61-летний специалист Штефан Кунц. Об этом сообщают немецкие СМИ. 

В привлечении наставника из Германии заинтересовано новое руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана. 

Сообщается также, что в услугах Кунца заинтересована сборная Канады. Согласно информации, он уже дал предварительное согласить возглавить канадскую команду, однако еще может поменять свое решение, если АФФА сделает ему более привлекательное предложение в финансовом плане. 

Предыдущим местом работы немецкого специалиста была сборная Турции, которую он возглавлял на протяжении двух лет – с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года. 

Квалификация на Евро-2024 

Сборная Азербайджана закончила отборочный турнир на 4-м месте в своей группе, набрав 7 очков в 8 играх. В последнем туре азербайджанская национальная команда уступила Бельгии со счетом 0:5. Через несколько дней после этого матча главный тренер сборной Джанни Де Бьязи покинул своей пост. 

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