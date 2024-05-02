Сборную Азербайджана по футболу может возглавить специалист из Германии 

Новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу может стать 61-летний специалист Штефан Кунц. Об этом сообщают немецкие СМИ.
В привлечении наставника из Германии заинтересовано новое руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.
Сообщается также, что в услугах Кунца заинтересована сборная Канады. Согласно информации, он уже дал предварительное согласить возглавить канадскую команду, однако еще может поменять свое решение, если АФФА сделает ему более привлекательное предложение в финансовом плане.
Предыдущим местом работы немецкого специалиста была сборная Турции, которую он возглавлял на протяжении двух лет – с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года.
Квалификация на Евро-2024
Сборная Азербайджана закончила отборочный турнир на 4-м месте в своей группе, набрав 7 очков в 8 играх. В последнем туре азербайджанская национальная команда уступила Бельгии со счетом 0:5. Через несколько дней после этого матча главный тренер сборной Джанни Де Бьязи покинул своей пост.