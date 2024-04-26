Грузинский миллиардер купил английский футбольный клуб

В минувшем сезоне "Уиком Уондерерс" финишировал на 10-й строчке в турнирное таблице. Предыдущим владельцем клуба был американец Роб Кухиг, он продолжит занимать пост председателя совета директоров.

Казахстанский миллиардер грузинского происхождения Михаил Ломтадзе получил контрольный пакет акций "Уиком Уондерерс", выступающего в третьем по силе дивизионе Англии – Лиге 1. Соответствующую информацию подтвердили в руководстве английской футбольной команды.

Обладателем права собственности на Feliciana EFL Ltd, которая владеет 90% акций клуба, стала Blue Ocean Partners II Limited, которой владеет грузинский предприниматель.

Помимо акций клуба, Михаил Ломтадзе вместе с Дэном Райсом и Эдуардом Вишняковым вошел в совет директоров клуба. При этом по просьбе нового владельца предыдущий владелец Роб Кухиг продолжит занимать должность председателя совета директоров. Райс будет отвечать за комплектование команды и трансферы, а Вишняков – за финансовые вопросы.

В интервью клубной пресс-службе Михаил Ломтадзе отметил, что нацелен на долгосрочное развитие команды клуба.

"Наша цель — добиться долгосрочного успеха как на поле, так и за его пределами, одновременно создавая финансово устойчивый клуб"

– грузинский бизнесмен

Финансовые аспекты сделки не уточняются. Известно лишь, что переговоры велись с осени 2023 года.

Сезон 2023/24

"Уиком Уондерерс" занял 10-е место в итоговой турнирной таблице Лиге 1, набрав 65 очков. В Чемпионшип – второй по силе английский дивизион – вышли "Портсмут" (97 очков) и "Дерби Каунти" (92 очка). Еще одну путевку разыграют между собой команды, занявшие 3-е, 4-е, 5-е и 6-е места. Это "Болтон" (87 очков), "Питерборо Юнайтед" (84 очка), "Оксфорд Юнайтед" (77 очков) и "Барнсли" (76 очков).