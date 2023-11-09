Санкции не мешают Швейцарии выполнять обязательства перед Россией и Грузией

Швейцария по-прежнему выполняет мандатные обязательства по отношению к России и Грузии. У Москвы и Тбилиси нет дипломатических отношений с августа 2008 года.

Комиссия по управлению Сената Швейцарии опубликовала на портале парламента доклад о выполнении Берном своих мандатных обязательств перед Россией и Грузией.

В документе говорится, что свои обязательства перед Москвой и Тбилиси Швейцария выполняет добросовестно, несмотря на возможные дипломатические последствия в виде санкционного давления.

Напомним, дипломатические отношения между Грузией и Россией были разорваны в августе 2008 года. В настоящее время диалог двух государств ведется через встречи спецпредставителей Зураба Абашидзе и Григория Карасина.