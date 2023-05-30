Самолеты сталкиваются с птицами в два раза чаще в Казахстане

Опубликовано: 13:25, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столкновения с птичьими стаями стали происходить вдвое чаще в Казахстане. По словам президента Air Astana, причина в том, что некоторые из систем отпугивания птиц не заработали после пандемии.

Случаи столкновения воздушных судов с птицами после пандемии коронавируса происходят в два раза чаще, чем до нее, об этом заявил президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер.

По его словам, эта проблема серьезно беспокоит руководство перевозчика, причем в первую очередь не из-за расходов, связанных с проверками и отложенными рейсами, а из-за безопасности: столкновение с птицами может серьезно повредить самолет.

Говоря о причинах такой негативной статистики, Фостер пояснил, что во время пандемии коронавируса действовавшие ранее программы по предотвращению столкновений были приостановлены, так как авиасообщение было практически заморожено. Сейчас же, указал глава компании, восстановлена работа далеко не всех таких систем.