Опубликовано: 11:15, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столкновение с птицами стало причиной задержки авиарейсов в Казахстане. О ЧП сообщили в авиакомпании FlyArystan.

Два рейса FlyArystan задержатся из-за происшествия, на которое авиакомпания никак не могла повлиять, рассказали в ее пресс-службе.

Причина ЧП - столкновение воздушных судов, причем сразу двух, с птицами.

Оба самолета врезались в стаи во время вылета в Астану. Один направлялся в столицу из Туркестана, второй - из Костаная.

Из-за необходимости проверки бортов авиакомпании придется задержать два рейса. Пассажиры не смогут вовремя попасть из Астаны в Костанай и из Костаная в Шымкент.

"Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании"

— FlyArystan

На прошлой неделе один рейс того же перевозчика был задержан из-за попадания молнии в воздушное судно.