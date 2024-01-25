Самолет из Москвы в Минводы задержался из-за поломки

Из Шереметьево не смог вовремя вылететь самолет в Минводы. Изначально вылет был назначен на 09.30, но задержался на полтора часа по техническим причинам. Один из пассажиров рейса - Станислав Садальский, сообщил, что у лайнера была выявлена поломка.

Этим утром в Москве был задержан вылет самолета компании «Аэрофлот» в Минводы, об этом написал в соцсети актер Станислав Садальский, пассажир рейса.

"Сели в самолет, попросили всех на выход... Пилот сказал - поломка"

– Садальский

Согласно официальным данным, задержка связана с техническими причинами.

Вылет должен был состояться в 09.30, в итоге самолет поднялся в небо в 10.56, согласно данным онлайн-табло.