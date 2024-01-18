Самолет из Минвод подал сигнал о чрезвычайной ситуации

Самолет, летевший из Минеральных Вод в Омск, подал сигнал ЧС - по информации портала Flightradar24, он развернулся в сторону аэропорта вылета в Уфе.

Самолет авиакомпании "Азимут", летевший из аэропорта Минеральные Воды в Омск с промежуточной посадкой в Уфе, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта Уфы, следует из данных портала Flightradar24.

На карте портала этот рейс маркирован "Squawk 7700: general emergency" - основным кодом, который сообщает о возникновении на борту аварийной ситуации, передает ТАСС.

Рейс A46049 должен был прибыть в Омск в 09:50 (06:50 мск), однако по пока известно, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться в Уфу по технической причине.

Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Уфы в 8:28 (6:28 мск), добавили в пресс-службе, не уточнив причину его возвращения.