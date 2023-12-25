Новый прямой рейс будет запущен в Минеральные Воды

Минводы и Омск впервые свяжет прямой рейс. Запуск запланирован на начало весны.
Самолеты Red Wings свяжут Омск и Минводы весной.
"Азимут" сейчас доставляет омичей в Минводы по понедельникам и четвергам с посадкой в Уфе, а с 3 марта авиакомпания Red Wings с частотой два раза в неделю начнет выполнять прямые рейсы в этот солнечный город"
– аэропорт Омска
Компания намерена осуществлять по два рейса еженедельно - по вторникам и воскресеньям, рейсы утренние. Время в пути будет составлять чуть более четырех часов. На маршрут будут поставлены лайнеры SSJ 100.
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