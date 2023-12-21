В Минводы запущены субсидированные рейсы из Кемерова

Из Кемерова впервые появились перелеты в Минводы. Билеты на первые рейсы раскуплены.
Транзитный рейс из города Кемерово в Минводы запущен сегодня, его осуществляет авиаперевозчик "Азимут".
"Запуск нового маршрута стал возможен благодаря поддержке федерального центра и правительства Кузбасса. Также мы когда-то открывали рейсы в Санкт-Петербург и Сочи, сейчас они стали круглогодичными и без субсидирования. В этом году запустили новые маршруты в Минеральные Воды через Самару и Уфу"
– гендиректор аэропорта Кемерово Николай Таранухи
Билеты на субсидированные рейсы недорогие, они востребованы среди населения и на ближайшее время все раскуплены. Перевозкой занимается "Азимут". Полеты осуществляются в Минводы два раза в неделю - по вторникам через Уфу, по воскресеньям через Самару.
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