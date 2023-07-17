С Крымом восстановлено автобусное сообщение, действует переправа

Опубликовано: 10:13, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Материк и Крым снова соединяют автобусы. Однако придется делать пересадку. Также заработала паромная переправа.

Крым восстановил автобусное сообщение с материком. По словам властей республики, автобусы отправляются от станции "Южная", затем следует пересесть на электричку в Темрюк, а потом снова пересесть в автобус до пункта назначения.

Кроме того, стало известно о том, что в строй снова введена паромная переправа со стороны Краснодарского края.

Ранее сообщалось о том, что движение по Крымскому мосту было остановлено в результате ЧП около 4 часов утра. Характер происшествия не уточняется.