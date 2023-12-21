С кем больше всего говорил президент Азербайджана во время Второй Карабахской войны?

Азербайджанский президент рассказал, с кем он провел больше всего разговоров во время войны в 2020 году. Глава государства озвучил эту информацию в интервью местных телеканалам.

Ильхам Алиев назвал имена политиков, с которыми он разговаривал чаще всего во время Второй Карабахской войны.

"Во время Второй Карабахской войны я больше всего говорил с президентом Турции и с президентом России"

– президент Азербайджана

Глава государства пояснил, что Реджеп Тайип Эрдоган в течение всей войны, с первого и до последнего ее дня, был рядом с Баку. А та политическая и моральная поддержка, которую турецкий лидер оказал Азербайджану, послужила сигналом для многих.

Президент Азербайджана добавил, что и сейчас, если перед Азербайджаном появится серьезная проблема, то глава государства сразу же позвонит Эрдогану и проинформирует его.