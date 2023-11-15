"Роза Хутор" открывает горнолыжный сезон

Сочинский горнолыжный курорт объявил о старте сезона 8 декабря. 52 горнолыжные трассы "Роза Хутор" полностью готовы для катаний.

Горнолыжный курорт Сочи "Роза Хутор" начинает новый сезон. Обильные снежные осадки в сочинских горах привели к тому, что на склонах образовался устойчивый снежный покров, который позволил досрочно объявить о старте катаний. По данным пресс-службы "Роза Хутор" 8 декабря для любителей активного отдыха отрываются горнолыжные трассы курорта.

"Курорт открывает горнолыжные трассы для катания раньше запланированного. Погодные условия позволили сформировать устойчивый снежный покров для подготовки горнолыжных трасс, поэтому курорт готов открыть их для катания уже 8 декабря. В первую очередь можно будет протестировать трассы северного склона с отметки

2320 м с Роза Пик и до 1600 м над уровнем моря"

– пресс-служба "Роза Хутор"

В новом сезоне на "Роза Хутор" была обновлена спортивная инфраструктура курорта. В некоторых местах увеличены горнолыжные трассы, впервые будет запущен гондольный подъемник, который соединит "Роза Хутор" с еще одним курортом "Альпика".

Также в нынешнем сезоне администрация курорта планирует организовать масса спортивных и развлекательных мероприятий для гостей курорта.