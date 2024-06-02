Российские туристы стали первыми в Азербайджане

Азербайджан все больше привлекает путешественников из России. За первые пять месяцев этого года республику посетили почти 69 тыс россиян.

Российские туристы стали лидерами по посещению Азербайджана в январе-мае этого года. Информацию об этом опубликовало Госагентство по туризму республики.

По данным ведомства, в мае в страну приехали почти 69 тыс туристов из России, это 36% от всего объема туристических поездок в АР.

Таким образом, россияне стали лидерами по посещению республики.

На втором месте оказались граждане Ирана – 10% от всего количества иностранных туристов.

Третью строчку в рейтинге заняли граждане Казахстана – почти 4%.

Сообщается, что за 5 месяцев этого года Азербайджан нарастил туристический поток на 35%.

В прошлом месяце страну посетили почти 240 тыс зарубежных путешественников, что на 26% больше такого же периода прошлого года.