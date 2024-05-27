Популярность поездок в Азербайджан и Грузию объяснили в АТОР

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, какой вид отдыха в Азербайджане и Грузии предпочитают россияне.

Кратковременные поездки в Азербайджан и Грузию пользуются большой популярностью среди российских туристов. Об этом в эксклюзивном интервью "Вестника Кавказа" заявил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он подчеркнул, что российские путешественники приезжают в эти страны преимущественно на несколько дней.

"Это, скорее, экскурсионный туризм. Да, в Батуми есть море, но туда пока нет прямых рейсов. Российские туристы не комбинируют поездку в Тбилиси с морским отдыхом, тем более, что море по большому счету одинаковое что в Абхазии, что в Сочи, что Батуми. Это экскурсионные туры на 3-4 дня", – поведал эксперт.

Он уточнил, что в последнее время цена на эти поездки выросла до 70-80 тыс рублей, что негативно влияет на спрос.

"Они достаточно дороги сейчас, поскольку перелеты Москва-Тбилиси и Москва-Баку стали стоить 30-50 тысяч. Соответственно, общая стоимость тура получается 70-80 тысяч на три-четыре дня. Наверное, это дороговато", – сказал Сергей Ромашкин.

Он обратил внимание на то, что аналогичные поездки в страны Центральной Азии обойдутся дешевле в 1,5-2 раза. Такая же стоимость и на популярные направления внутри России – Санкт-Петербург и Казань.

"Сейчас для этих столиц (Тбилиси и Баку – прим. ред.) основной фактор - высокая стоимость. Надо работать над этим, снижать стоимость перелетов. Отели стоят разумных денег" – пояснил вице-президент АТОР.

Он добавил, что на фоне укрепления рубля спрос на поездки в Азербайджан и Грузию растет, однако при ослаблении национальной валюты турпоток может снизиться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Говоря о поездках в Азербайджан, Сергей Ромашкин заметил, что большинство из них приходится на столицу страны.

"В 95% случаев это Баку, и, может быть, какие-то курортные города. В пригородах Баку есть несколько морских курортов. Но все-таки пляжный отдых - это не массово в Азербайджане. Скорее, это короткие сити-туры на два-три дня. В сентябре в Баку будет проходить этап "Формулы-1". У нас много туристов и любителей королевских гонок, которые поедут, несмотря на то, что это короткая история на два-три дня", – подытожил эксперт.