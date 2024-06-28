Российские футболисты сыграют с двумя азиатскими сборными

Российская футбольная сборная через месяц отправится в Азию. Цель поездки –товарищеские встречи с двумя национальными командами из этого региона.

Сборная России по футболу проведет осенью товарищеские встречи с двумя азиатскими национальными командами.

Соперниками россиян будут сборные Вьетнама и Таиланда. Оба матча состоятся во Вьетнаме в сентябре, передает "Спорт-Экспресс".

Точные даты проведения игр пока неизвестны.

Предыдущий матч

Свою последнюю на данный момент встречу сборная России провела два месяца назад против команды Беларуси. Игра проходила в Минске и завершилась победой российской команды со счетом 4:0.

Международный рейтинг

В настоящее время Таиланд и Вьетнам находятся во второй сотне рейтинга ФИФА. Таиланд располагается на 101-й строчке, а Вьетнам – на 115-й. Россия занимает 33-е место.