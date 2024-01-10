Россия опубликовала план сотрудничества с Азербайджаном до 2026 года

В ходе встречи Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева в Баку была подписана «дорожная карта». Документ включает в себя двустороннее сотрудничество по разным направлениям.

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач рассказал о подписанной вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и зампремьером Азербайджана Шахином Мустафаевым «дорожной карты», пишет пресс-служба ведомства.

Он отметил, что документ включает в себя вопросы двустороннего сотрудничества в экономической, торговой и инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической, туристической, социальной и гуманитарной областях.

Стороны планируют в ближайшие два-три года развивать двустороннее сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса, проводить межрегиональные форумы и бизнес-миссии, расширять производственную кооперацию и рынки сбыта с использованием цифровых инструментов.

Помимо этого, Москва и Баку договорились расширить взаимные поставки продовольствия и сельхозтоваров, а также укреплять сотрудничество между институтами в области животноводства и растениеводства. Все процессы будут реализовываться рабочей группой по сельскому хозяйству.

В промышленной области страны планируют реализовать ряд проектов в сфере нефтегазового машиностроения и поставок сельскохозяйственной техники.

«План мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничеств на предстоящие три года разработан в развитие достигнутых результатов в рамках исполнения подписанных в 2018 году шести «дорожных карт». В новом документе сконцентрировались на развитии ключевой транспортной артерии – Западного маршрута МТК «Север-Юг», реконструкции пунктов пропуска и приграничной инфраструктуры для увеличения пропускной способности»

- Дмитрий Вольвач

Кроме того, он рассказал об обширном комплексе мероприятий по развитию туризма. Вольвач отметил, что показатели взаимного турпотока достигли допандемийного уровня. Так, за 9 месяцев прошлого года в Россию из Азербайджана было совершено 188 тыс турпоездок, а в Азербайджан из России – 369 тыс – в 1,5 больше показателей 2022 года.

Замминистра также выделил развитие сотрудничества в социальной и гуманитарной сферах. Москва и Баку будут развивать отношения в культуре и образовании. Помимо этого, планируется увеличить число студентов из Азербайджана в вузах РФ, проводить совместные спортивные и молодежные мероприятия, организовывать курсы повышения квалификации и педагогических работников.

«Взаимоотношения между Россией и Азербайджаном заслуживают высокой оценки по всем показателям. Прогрессирует сотрудничество в области транспорта и логистики, увеличилась пропускная способность пунктов пропуска через российско-азербайджанскую государственную границу. Наблюдается положительная динамика развития взаимной торговли – в 2023 году товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 17,5%. Россия входит в пятерку стран, которые привлекли наибольшие объемы прямых инвестиций в азербайджанскую экономику, инвестировав в 2023 году $295 млн»

- Дмитрий Вольвач

В заключение он добавил, что реализация заложенных в карте инициатив по развитию ключевых направлений сотрудничества поможет укрепить отношения Баку и Москвы, а также достичь новых исторических рекордов во взаимном обороте.