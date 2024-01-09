Москва и Баку детализировали сотрудничество до 2026 года

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел встречу с заместителем председателя российского правительства Алексеем Оверчуком. Беседа прошла в Баку, куда Оверчук прибыл накануне.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-премьера РФ Алексея Оверчука состоялась сегодня в Баку.

В ходе переговоров было отмечено, что минувший год стал успешным в плане российско-азербайджанского экономического сотрудничества. На встрече было обращено особое внимание на широкий спектр направлений, по которым ведется экономическое сотрудничество, указано, что их круг будет расширяться.

Глава государства и российский вице-премьер высоко оценили темпы роста двустороннего товарооборота: в прошлом году он увеличился на 17,5%. Они также выразили удовлетворение в связи с постоянным ростом грузовых и транзитных перевозок.

Ильхам Алиев и Алексей Оверчук обратили внимание на важное значение подписанной накануне Дорожной карты на 2024-2026 годы по основным направлениям развития двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по таким темам, как транспорт и логистика, а также развитие МТК "Север-Юг".

Напомним, накануне Оверчук и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев подписали Дорожную карту по развитию сотрудничества на 2024-2026 годы. Российский чиновник также встретился с премьер-министром АР Али Асадовым.

Как будут сотрудничать Россия и Азербайджан?

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" высоко оценил своевременность принятия Дорожной карты российско-азербайджанского взаимодействия.

"Документ был разработан и подписан как нельзя вовремя. Сегодня в связи с обстановкой в мировой экономике мы видим, как часто меняются события, влияющие на национальные экономики. С одной стороны, идет всеобщий процесс перехода к новой экономической формации через очередную промышленную революцию. С другой стороны, на смену глобализации приходят тенденции регионализации международного экономического сотрудничества. Активизация взаимодействия региональных стран касается и отношений России и Азербайджана; на мой взгляд, подписание Дорожной карты на 2024-2026 годы поможет обеим странам более эффективно перейти в новую экономическую формацию", - сообщил Эмин Гарибли.

"Среди вопросов, как можно плавно перейти к следующей стадии экономической эволюции, первостепенной является задача – увеличение внешнеторгового оборота между Россией и Азербайджаном. Вторая немаловажная задача – это увеличение кооперации в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. Ключевая цель к 2026 году – как можно больше производить совместных товаров, с помощью которых мы выходили бы на региональные рынки, а также обеспечивали наши внутренние рынки продуктами кооперирования", - перечислил экономист.

Эксперт обратил внимание на улучшение возможностей для экономического сотрудничества после закрытия "карабахского вопроса". "Устранение угроз территориальной целостности Азербайджана и стабилизация региона повысили инвестиционную привлекательность республики. В Карабахе уже работают многие российские компании над проектами возрождения региона. Также благодаря завершению Карабахской войны в скором времени будет создан Зангезурский коридор, по которому Россия сможет доставлять товары в Армению железнодорожным путем. Одновременно мы видим, как близится к завершению проект транспортного коридора "Север-Юг", открывающий российским экспортерам прямой железнодорожный путь в Иран через Азербайджан", - сказал Эмин Гарибли.