Россия и Азербайджан подписали дорожную карту на 2024-2026 годы

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и зампредседателя правительства Азербайджана Шахин Мустафаев подписали Дорожную карту по сотрудничеству Москвы и Баку на 2024-2026 годы. Церемония состоялась в Баку в ходе визита Оверчука.

Дорожная карта на 2024-2026 годы подписана в Баку, подписи под документом поставили зампремьера Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук.

Его полное название – "Дорожная карта по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024-2026 годы", рассказали в Кабмине Азербайджана.

В Дорожной карте прописаны конкретные шаги, обеспечивающие развитие сотрудничества в ряде сфер:

торгово-экономической и инвестиционной,

транспортной,

промышленной,

аграрной,

энергетической,

туристической,

гуманитарной и социальной,

в области продовольственной безопасности, инноваций и информационных технологий.

В ходе встречи Оверчук и Мустафаев заявили об удовлетворении в связи с успешным развитием дружественных отношений между Россией и Азербайджаном в различных сферах. Они обратили особое внимание на роль "Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией": подписанный главами государств 22 февраля 2022 года документ вывел отношения Москвы и Баку на качественно новый уровень.

Вице-премьеры указали на очень широкую договорно-правовую базу, связывающую страны, дали высокую оценку исполнению дорожных карт по развитию ключевых направлений сотрудничества до 2024 года, а также заявили о заинтересованности в продолжении такого сотрудничества.

В период 2018-2023 годов, когда дорожные карты воплощались в жизнь, был реализован ряд практических шагов. Работа велась по упрощению торговли и диверсификации товаропотока, дальнейшему совершенствованию таможенной и пограничной инфраструктуры, наращиванию грузоперевозок через границу, расширению пропускной способности пунктов пропуска и множеству иных направлений.

Благодаря всем этим мерам, удалось поддерживать стабильную динамику двусторонних отношений в торговле. Так, товарооборот вырос более чем вдвое по сравнению с 2017 годом. В 2023 году он превысил $4,3 млрд.

В Кабмине Азербайджана отметили, что в прошлом году совокупные грузоперевозки между РФ и АР выросли на 87% относительно 2017 года, а

объем транзитных грузов подскочил почти вчетверо. Грузоперевозки по МТК "Север-Юг" выросли на 44%.

Оверчук и Мустафаев дали высокую оценку взаимодействию, которое ведется по разным направлениям промышленности, уточнили, что оно охватывает и освобожденные территории.

Стороны также заявили об удовлетворении развитием сотрудничества в сфере транспорта и логистики, где существуют широкие возможности. Было также обращено внимание на значимость совместных усилий для работы коридора "Север-Юг" на полную мощность.

Вице-премьеры подробно обсудили усовершенствование энергетической, сельскохозяйственной, таможенно-пограничной инфраструктуры, поговорили о перспективах дальнейшего взаимодействия в гуманитарной и многих других областях.