Азербайджан отметился миллионными поставками яиц в РФ

Азербайджан ввез в РФ 3,3 млн яиц с середины декабря 2023 года. Накануне была осуществлена очередная поставка из 306 тыс штук.

Поставки в Россию куриных яиц из Азербайджана достигли 3,3 млн штук, информирует Россельхознадзор.

Ведомство уточняется, что новая партия пищевых яиц из АР ввезена в Россию в количестве 306 тыс штук. Таким образом общее число ввезенной продукции составило 3,3 млн яиц.

«21 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России. По состоянию на 22 января в Россию из Азербайджана ввезено 3,3 млн штук пищевых яиц»

– Россельхознадзор

По данным Росстата, куриные яйца в РФ в декабре прошлого года, стали дороже на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что рост цен на яйца был вызван ростом доходов россиян.

«Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы»

– Владимир Путин