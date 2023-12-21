Яйца из Азербайджана: новая партия поступила в Россию

Новая партия азербайджанских яиц прибыла в РФ, рассказали в Россельхознадзоре. Ведомство опубликовало видео и рассказало, сколько всего яиц привезли из Азербайджана в Россию.

Более трехсот тысяч яиц из Азербайджана поступило сегодня в Россию, сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве пояснили, что продукт прибыл через пограничный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане.

Азербайджанские поставщики направили более 18 т яиц, а точнее 306 тыс штук. Они будут продаваться на территории РФ.

На складе временного хранения специалисты взяли пробы: по ним проверят качество и безопасность ввезенных куриных яиц.

В общей сложности на сегодняшний день в Россию поступило 1,8 млн яиц, произведенных в Азербайджане.

Напомним, в связи с ростом цен на яйца российские власти разрешили импорт пищевого яйца не только из Азербайджана, но также из Турции. При этом правительство обнулило пошлину, ранее составлявшую 15%. Мера будет действовать по 30 июня 2024 года.

О причинах подорожания важного продукта рассказал президент РФ. По словам Владимира Путина, скачок цен был связан с ростом реальных доходов россиян: потребление населением яиц выросло, а правительство вовремя не отреагировало и не открыло импорт.