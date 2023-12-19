Набиуллина сказала, почему подорожали яйца

Глава ЦБ РФ, как и многие российские чиновники, заявила о том, что рост цен на яйца в РФ продиктован повышенным спросом. Отметим, что яйца кур ранее были одним из наиболее доступных источников белка для россиян.

Ответ на ставший уже риторическим вопрос о том, почему в России резко подорожали куриные яйца, дала глава ЦБ РФ.

«Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения» – Эльвира Набиуллина

Далее она констатировала, что в стране продолжается высокий рост цен на все виды продукции, отметив, что лидером в этой гонке становится то один, то другой продукт.

Напомним, что с начала года яйца кур подорожали в общей сложности на 36,54%. Для стабилизации ситуации на рынке был снят запрет на данный вид продукции из других стран. Так, на российских прилавках уже можно увидеть яйца из Азербайджана.