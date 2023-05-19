Россия и Иран наладят туристическое сотрудничество

Опубликовано: 11:26, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва и Тегеран будут совместно работать над развитием взаимного туризма и улучшением качества услуг в этой сфере. На форуме в Казани заключен соответствующий меморандум.

Российско-иранский меморандум о сотрудничестве в сфере туризма заключили сегодня в Казани.

Документ подписан на полях международного экономического форума "Россия – Исламский мир". Соглашение заключили Минэкономразвития РФ и министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана.

"Подтверждена готовность помогать созданию новых инновационных туристских продуктов, в частности, путем ознакомления с достопримечательностями, культурным и природным наследием и развития развлекательного туризма"

– Минэкономразвития России

Стороны будут оказывать содействие увеличению турпотока между двумя странами, поддерживать частные инвестиции и торговое сотрудничество, налаживать контакты между туркомпаниями России и Ирана. Также стороны будут работать над уровнем квалификации кадров, для этого планируется обмениваться экспертами по их подготовке.

Для россиян открыто безвизовое посещение Ирана, виза не нужна организованным туристам, отдыхающим в составе групп - первые такие группы могут отправиться в республику уже летом. В будущем визы могут отменить и для самостоятельных путешественников. Также стороны договариваются о запуске в Иране системы «Мир», что позволит россиянам пользоваться в поездке привычной банковской картой.

Для иранских туристов в июле будут запущены электронные визы, оформлять которые проще и удобнее, чем традиционные.