Вестник Кавказа

Россия и Азербайджан будут развивать автомобильные погранпереходы

Россия и Азербайджан будут развивать автомобильные погранпереходы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Баку согласовали план по развитию переходов через госграницу и использование моста через реку Самур. Стороны добавили, что намерены сотрудничать в туристической и культурной сфере.

Россия и Азербайджан подписали план, по которому будут проводить ряд мер по развитию пограничных переходов через государственную границу. Информацию об этом распространила пресс-служба правительства России.

В ходе официального визита премьера РФ Михаила Мишустина в Азербайджан стороны также заключили договор об использовании моста через реку Самур около пропускного пункта "Яраг-Казмаляр – Самур"

Также власти согласовали "дорожные карты" в рамках совместных планов по совершенствованию туристической сферы и сферы культуры на ближайшие два года. 

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