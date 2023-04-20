Рекордный гостиничный хаб построят за два года в Тбилиси

Власти Грузии окажут всю возможную поддержку при строительстве гостиничного хаба в Тбилиси, рассказали в Минэкономики.
В ведомстве отметили, что в составе Central Park Towers - самого крупного хаба в регионе - будет 25 пятизвездочных отелей, которые разместятся в двух зданиях, каждое из них будет иметь 42 этажа.
В небоскребах разместятся и рекордные для Грузии пентхаусы, казино, ивент-зал.
Не забыли создали хаба и рестораны - проект предусматривает открытие семи заведений премиум-класса. Одним из них будет первый в регионе ресторан со звездой Мишлен.
"Следует отметить, что проекты такого типа значимы не только с точки зрения инвестиций, но и создают новые центры притяжения для туризма, так как это гостиничный кластер. Сам по себе это оригинальный проект, и он будет реализован впервые в Грузии"
— глава Минэкоминики Грузии Леван Давиташвили