Рекордный гостиничный хаб построят за два года в Тбилиси

Опубликовано: 16:53, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В грузинской столице в ближайшие годы будет создан гостиничный хаб на 1,5 тыс номеров. Он разместится в двух небоскребах. Государство полностью поддерживает проект.

Власти Грузии окажут всю возможную поддержку при строительстве гостиничного хаба в Тбилиси, рассказали в Минэкономики.

В ведомстве отметили, что в составе Central Park Towers - самого крупного хаба в регионе - будет 25 пятизвездочных отелей, которые разместятся в двух зданиях, каждое из них будет иметь 42 этажа.

В небоскребах разместятся и рекордные для Грузии пентхаусы, казино, ивент-зал.

Не забыли создали хаба и рестораны - проект предусматривает открытие семи заведений премиум-класса. Одним из них будет первый в регионе ресторан со звездой Мишлен.

"Следует отметить, что проекты такого типа значимы не только с точки зрения инвестиций, но и создают новые центры притяжения для туризма, так как это гостиничный кластер. Сам по себе это оригинальный проект, и он будет реализован впервые в Грузии"

— глава Минэкоминики Грузии Леван Давиташвили