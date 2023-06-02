Путешествовать по Карачаево-Черкесии поможет электронный путеводитель

Отправиться в виртуальное путешествие по Карачаево-Черкесии теперь можно с помощью смартфона. Республиканские программисты разработали приложение, в котором отражены наиболее популярные локации региона.
В интернет-магазинах появился цифровой путеводитель по Карачаево-Черкесии. Он доступен в формате приложения в App Store и Google Play. В путеводитель вошли порядка 70 турмаршрутов. Об этом рассказал первый замминистра туризма и курортов республики Артем Овчинников
«Электронный путеводитель создан в рамках грантовой поддержки, которая была оказана министерством, и теперь популярные туристские маршруты и локации можно посмотреть в онлайн-режиме»
– Артем Овчинников
По его словам, в приложение загружены знаменитые локации региона.
«Теперь туристы перед поездкой в Карачаево-Черкесию смогут посмотреть путеводитель и отметить для себя, какие места им интересны»
– Артем Овчинников