Путешествовать по Карачаево-Черкесии поможет электронный путеводитель

Опубликовано: 11:54, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отправиться в виртуальное путешествие по Карачаево-Черкесии теперь можно с помощью смартфона. Республиканские программисты разработали приложение, в котором отражены наиболее популярные локации региона.

В интернет-магазинах появился цифровой путеводитель по Карачаево-Черкесии. Он доступен в формате приложения в App Store и Google Play. В путеводитель вошли порядка 70 турмаршрутов. Об этом рассказал первый замминистра туризма и курортов республики Артем Овчинников

«Электронный путеводитель создан в рамках грантовой поддержки, которая была оказана министерством, и теперь популярные туристские маршруты и локации можно посмотреть в онлайн-режиме»

– Артем Овчинников

По его словам, в приложение загружены знаменитые локации региона.

«Теперь туристы перед поездкой в Карачаево-Черкесию смогут посмотреть путеводитель и отметить для себя, какие места им интересны»

– Артем Овчинников