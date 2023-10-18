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Протестующие против боевых действий в секторе Газа ворвались в Конгресс США

Протестующие против боевых действий в секторе Газа ворвались в Конгресс США
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Митинг с требованием к Израилю прекратить огонь в секторе Газа перерос во "взятие" Капитолия. Судя по видео, демонстранты ворвались в одной из зданий Конгресса США.

Протесты в Вашингтоне на фоне войны Израиля и Палестины активизировались: сегодня активисты буквально взяли штурмом одно из зданий Капитолия.

Проникнув внутрь, они стали выкрикивать лозунги. Демонстранты требовали, что Израиль прекратил вести огонь по сектору Газа.

Однако спустя некоторое время полицейские разогнали толпу.

Кроме того, трое демонстрантов были задержаны за то, что нападали на полицейских.

 

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