Протесты в Турции: американское консульство закрыто в Адане

Опубликовано: 21:57, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Акции протеста, вспыхнувшие в Турции на фоне войны Израиля и Палестины, стали причиной приостановки работы консульства США в Адане. Когда диппредставительство откроется снова, неизвестно.

Американское консульство в Адане прекращает работу из-за митингов, связанных с ситуацией в Палестине. Сообщение распространило посольство США в Турции.

В нем уточняется, что время открытия будет озвучено дополнительно, пока прогнозировать, на сколько закрыто диппредставительство, нет возможности.

"Крупные демонстрации, связанные с событиями в Израиле и Газе, ожидаются по всей Турции в течение следующих нескольких недель. Протесты могут привести к закрытию дорог и нарушениям дорожного движения"

– дипмиссия

Кроме того, американским дипломатам рекомендовано по возможности не менять место пребывания и не ездить в Адану.