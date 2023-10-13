Франция запретила акции в поддержку Палестины

Опубликовано: 9:48, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Французское правительство подписало запрет на проведение уличных акций в поддержку палестинских граждан. Глава МВД Франции заявил, что массовые мероприятия такого рода могут плохо повлиять на общественный порядок.

Правительство Франции отказало своим гражданам в демонстрации поддержки Палестины из-за страха массовых беспорядков. Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дерманен отправил обращения губернаторам, в которых накладывается запрет на проведение уличных демонстраций в населенных пунктах. Также в письмах указано, что люди нарушившие правила, должны быть заключены под стражу.

Отмечено, что это касается только мероприятий в поддержку Палестины. Организовывать и проводить демонстрации в поддержку Израиля во французских городах не запрещено.

Запрет властей не помешал провести массовое шествие в честь Палестины в Леоне. Социальные сети заполонили публикации, на которых французские граждане проходят по улицам с флагами Палестины. При этом полицией против участников акции был применен слезоточивый газ.

Массовые шествия в поддержку Палестины также прошли в Нанте и Марселе. Все демонстранты были разогнаны французской полицией.