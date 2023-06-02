Продукты "Вкусвилл" начали продавать в Казахстане

В Казахстане появились товары под брендом "Вкусвилл". Их можно заказать онлайн и приобрести в нескольких местных сетях. Магазины "Вкусвилл" в республике пока открывать не планируется.
Российский "Вкусвилл" пришел в Казахстан, продукты под этим брендом вскоре появятся на полках некоторых сетевых супермаркетов.
"Сегодня товары можно заказать с доставкой на маркетплейсе Megapit, в ближайшее время покупателям будет доступен разнообразный ассортимент в магазинах сети "Юбилейный" и Green Bean. Снеки и перекусы от "ВкусВилла" можно приобрести на заправках Q-Store и в кинотеатрах сети "Кинопарк"
– "Вкусвилл"
На сайте ритейлера можно найти каталог для оптовых заказов, казахстанский бизнес приглашается к сотрудничеству. В республике доступны брендированные продукты питания, имеющие срок годности свыше 30 дней.