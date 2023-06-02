РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Продукты "Вкусвилл" начали продавать в Казахстане

Продукты &quot;Вкусвилл&quot; начали продавать в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Казахстане появились товары под брендом "Вкусвилл". Их можно заказать онлайн и приобрести в нескольких местных сетях. Магазины "Вкусвилл" в республике пока открывать не планируется.

Российский "Вкусвилл" пришел в Казахстан, продукты под этим брендом вскоре появятся на полках некоторых сетевых супермаркетов.

"Сегодня товары можно заказать с доставкой на маркетплейсе Megapit, в ближайшее время покупателям будет доступен разнообразный ассортимент в магазинах сети "Юбилейный" и Green Bean. Снеки и перекусы от "ВкусВилла" можно приобрести на заправках Q-Store и в кинотеатрах сети "Кинопарк"

– "Вкусвилл"

На сайте ритейлера можно найти каталог для оптовых заказов, казахстанский бизнес приглашается к сотрудничеству. В республике доступны брендированные продукты питания, имеющие срок годности свыше 30 дней.

В Дубай пришел &quot;Вкусвилл&quot;

В Дубай пришел "Вкусвилл"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
860 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version