Продукты "Вкусвилл" начали продавать в Казахстане

Опубликовано: 9:33, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане появились товары под брендом "Вкусвилл". Их можно заказать онлайн и приобрести в нескольких местных сетях. Магазины "Вкусвилл" в республике пока открывать не планируется.

Российский "Вкусвилл" пришел в Казахстан, продукты под этим брендом вскоре появятся на полках некоторых сетевых супермаркетов.

"Сегодня товары можно заказать с доставкой на маркетплейсе Megapit, в ближайшее время покупателям будет доступен разнообразный ассортимент в магазинах сети "Юбилейный" и Green Bean. Снеки и перекусы от "ВкусВилла" можно приобрести на заправках Q-Store и в кинотеатрах сети "Кинопарк"

– "Вкусвилл"

На сайте ритейлера можно найти каталог для оптовых заказов, казахстанский бизнес приглашается к сотрудничеству. В республике доступны брендированные продукты питания, имеющие срок годности свыше 30 дней.