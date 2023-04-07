Президент призвала проверить подсанкционных судей в Грузии

Грузинский президент считает необходимым начать расследование в отношении грузинских судей, против которых США ввели санкции.
По словам Саломе Зурабишвили, ее беспокоит, что ЕС может воспринять американские рестрикции как отрицательный сигнал при решении вопроса о статусе кандидата в члены организации.
Расследование необходимо
Соответственно, полагает президент, имидж Грузии необходимо исправить, приняв конкретные шаги.
"Возможно, должно начаться расследование по деятельности этих судей, возможно, необходимо пересмотреть состав Высшего совета судей"
— Саломе Зурабишвили
Президент выразила мнение, что именно оказавшие под санкциями судьи участвовали в формировании полной недостатков судебной системы.
Политик заявила, что действующая в Грузии судебная система нуждается в реформировании - она должна стать абсолютно независимой.