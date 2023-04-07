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Президент призвала проверить подсанкционных судей в Грузии

Президент призвала проверить подсанкционных судей в Грузии
Судьи, против которых США ввели санкции, должны подвергнуться проверке в Грузии, считает президент. По ее словам, рестрикции могут плохо повлиять на репутацию страны и на процесс получения ей статуса кандидата в члены ЕС.

Грузинский президент считает необходимым начать расследование в отношении грузинских судей, против которых США ввели санкции.

По словам Саломе Зурабишвили, ее беспокоит, что ЕС может воспринять американские рестрикции как отрицательный сигнал при решении вопроса о статусе кандидата в члены организации.

Расследование необходимо

Соответственно, полагает президент, имидж Грузии необходимо исправить, приняв конкретные шаги.

"Возможно, должно начаться расследование по деятельности этих судей, возможно, необходимо пересмотреть состав Высшего совета судей"

— Саломе Зурабишвили

Президент выразила мнение, что именно оказавшие под санкциями судьи участвовали в формировании полной недостатков судебной системы.

Политик заявила, что действующая в Грузии судебная система нуждается в реформировании - она должна стать абсолютно независимой.

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