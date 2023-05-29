Президент Киргизии поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Опубликовано: 6:47, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидер Киргизии поздравил Эрдогана с переизбранием на посту президента Турции. Он подчеркнул, что турецкий народ оказал главе государства "высокое доверие".

В понедельник президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.

"Дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган! Искренне рад поздравить вас с убедительной победой во втором туре президентских выборов"

– Садыр Жапаров

Далее он отметил, что народ Турции выразил Эрдогану "высокое доверие", поддержав его курс, который направлен на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан.

Также Жапаров выразил уверенность в том, что отношения Киргизии и Турции продолжат укрепляться.