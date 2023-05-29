Президент Киргизии поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Лидер Киргизии поздравил Эрдогана с переизбранием на посту президента Турции. Он подчеркнул, что турецкий народ оказал главе государства "высокое доверие".
В понедельник президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.
"Дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган! Искренне рад поздравить вас с убедительной победой во втором туре президентских выборов"
– Садыр Жапаров
Далее он отметил, что народ Турции выразил Эрдогану "высокое доверие", поддержав его курс, который направлен на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан.
Также Жапаров выразил уверенность в том, что отношения Киргизии и Турции продолжат укрепляться.