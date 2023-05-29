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Президент Киргизии поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент Киргизии поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лидер Киргизии поздравил Эрдогана с переизбранием на посту президента Турции. Он подчеркнул, что турецкий народ оказал главе государства "высокое доверие".

В понедельник президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.

"Дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган! Искренне рад поздравить вас с убедительной победой во втором туре президентских выборов"

– Садыр Жапаров

Далее он отметил, что народ Турции выразил Эрдогану "высокое доверие", поддержав его курс, который направлен на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан.

Также Жапаров выразил уверенность в том, что отношения Киргизии и Турции продолжат укрепляться.  

 

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