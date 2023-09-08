Пожар в Геленджике: ущерб достиг почти 92 млн рублей

Крупный лесной пожар, разгоревшийся в Геленджикском лесничестве неделю назад, причинил ущерб на миллионы рублей. Точную цифру озвучили власти региона.
Власти оценили ущерб, который нанес природе масштабный лесной пожар в Геленджике. Об итогах оценки рассказали в кубанском Минприроды.
В ведомстве напомнили, что возгорание началось в Кабардинском участковом лесничестве 29 августа. В итоге огонь разошелся на 105 га.
"В результате лесного пожара повреждены лесные насаждения, причинен материальный ущерб в размере 91 млн 860 тыс рублей"
– министерство
Напомним, пожар был потушен 31 августа. Пламя уничтожило множество краснокнижных деревьев, в том числе нескольких видов можжевельника и редчайшей пицундской сосны. Глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что сожженный сосновый лес придется восстанавливать десятилетиями.