Пожар в Геленджике: ущерб достиг почти 92 млн рублей

Опубликовано: 17:57, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Крупный лесной пожар, разгоревшийся в Геленджикском лесничестве неделю назад, причинил ущерб на миллионы рублей. Точную цифру озвучили власти региона.

Власти оценили ущерб, который нанес природе масштабный лесной пожар в Геленджике. Об итогах оценки рассказали в кубанском Минприроды.

В ведомстве напомнили, что возгорание началось в Кабардинском участковом лесничестве 29 августа. В итоге огонь разошелся на 105 га.

"В результате лесного пожара повреждены лесные насаждения, причинен материальный ущерб в размере 91 млн 860 тыс рублей"

– министерство

Напомним, пожар был потушен 31 августа. Пламя уничтожило множество краснокнижных деревьев, в том числе нескольких видов можжевельника и редчайшей пицундской сосны. Глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что сожженный сосновый лес придется восстанавливать десятилетиями.