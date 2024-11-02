В свой первый рейс между Москвой и Питером отправится новый скоростной поезд

Скоростной поезд "Аврора" сегодня в 13:50 отправится в свой первый рейс между Москвой и Петербургом – составы выйдут одновременно из двух российских столиц.

Новый двухэтажный скоростной поезд "Аврора" сегодня начнет ходить между Москвой и Санкт-Петербургом – пассажирские составы будут одновременно отправляться с Ленинградского вокзала Москвы и Московского вокзала Санкт-Петербурга и проведут в пути 5 часов 30 минут, сообщил холдинг РЖД.

Первый рейс нового поезда зеркально будет отправлен сегодня в 13:50, а уже завтра составы начнут ходить в 6:00 и в 13:50, передает РИА Новости.

Презентация нового двухэтажного состава накануне прошла на Ленинградском вокзале Москвы: в составе поезда - вагоны на любой вкус: "сидячие" вагоны со стандартной и улучшенной компоновкой, купейный вагон, вагон СВ и даже вагон-бистро.

Всего в составе 15 вагонов, а ехать в поезде одновременно могут 1 200 пассажиров.

Любопытно, что "Аврора" – название не новое: состав с таким же именем ходил между двумя российскими столицами 47 лет, с 1963 по 2010 годы, но тогда в нем были, конечно, одноэтажные вагоны.