Поставки газа в Китай рекордно выросли

С начала года Китай увеличил импорт газа, он составил более 6 млрд кубометров. Это самый высокий показатель в истории газовой отрасли КНР.

С января текущего года уровень поставок природного газа в Китай рекордно вырос и составил свыше 6 млрд кубометров. Данный показатель – самый высокий в истории газовой отрасли КНР.

Рост по сравнению с прошлогодними показателями составил 35%. Тогда Китай импортировал 4,4 млрд кубометров природного газа. Поставки значительно увеличились по сравнению с декабрем 2023 года (5,5 млрд).

Основные экспортера трубопроводного газа в Китай – Россия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Мьянма. Увеличение поставок газа от «Газпрома» по магистрали «Сила Сибири», послужило одной из причин роста импорта. Экспорт вырос на 20 млн кубометров в сутки.