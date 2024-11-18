Разлив мазута угрожает экологии Тамани

Разлив мазута из двух танкеров в Керченском проливе – это реальная угроза для экосистем Черного и Азовского морей а также их краснокнижных обитателей, в том числе - черноморских афалин, бьют тревогу экологи.

Нефтепродукты попавшие в море после крушения танкеров в Керченском проливе – это реальная угроза для Таманского залива и Керченского пролива, заявил научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка.

"Под удар попал Таманский залив - важнейший родильный дом черноморских афалин - и весь Керченский пролив - главный миграционный коридор для экосистем Черного и Азовского морей"

- Владимир Латка

Если сейчас не бросить все силы на уборку нефти и мазута, то делать это с наступлением тепла будет уже поздно – приливы и отливы сделают свое дело и утащат нефтепродукты в море, а последствия для экологии после этого могут ощущаться в течение десятилетий, передает РИА Новости.

Керченский пролив – это своеобразная "дорога", по которой дважды в год проплывают все 38 видов промысловой рыбы, семь из которых занесены в Красную книгу России. Через пролив между морями перемещаются и морские млекопитающие - черноморские афалины и азово-черноморские морские свиньи. Здесь обитают десятки видов птиц, в том числе краснокнижных, добавил эколог.