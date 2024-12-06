Под Ташкентом открылся крупный логистический хаб медикаментов

Крупные промышленные партии фармацевтической продукции из России, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и стран Европы будут проходить через новый логистический хаб в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Накануне в Зангиатинском районе Ташобласти заработал крупный логистический хаб для фармацевтической продукции, который будет экспортировать лекарства через международную систему SAP, с его работой познакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Хаб заработал на территории строящегося инновационного кластера Tashkent Pharma Park: в его составе - склады, трехэтажное административное здание и вспомогательные постройки - гостиница, столовая и общежитие для сотрудников, его строительство обошлось бюджету в $40 млн, передает Podrobno.uz.

Складские помещения хаба площадью в 50 тыс кв м оборудованы самыми современными системами кондиционирования, обеспечивающими оптимальные температуры лекарств даже при их погрузке. Все таможенные склады хаба лицензированы и обладают международными сертификатами GDP и GSP, что позволяет им принимать, хранить и распределять крупные партии медикаментов и перевозить их своими грузовыми автомобилями.

Хаб уже установил логистические связи с Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Турцией и рядом стран-производителей медикаментов в Европе.