Вестник Кавказа

Под Ташкентом открылся крупный логистический хаб медикаментов

Под Ташкентом открылся крупный логистический хаб медикаментов
© Фото: пресс-служба администрации президента Узбекистана
Крупные промышленные партии фармацевтической продукции из России, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и стран Европы будут проходить через новый логистический хаб в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Накануне в Зангиатинском районе Ташобласти заработал крупный логистический хаб для фармацевтической продукции, который будет экспортировать лекарства через международную систему SAP, с его работой познакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Хаб заработал на территории строящегося инновационного кластера Tashkent Pharma Park: в его составе - склады, трехэтажное административное здание и вспомогательные постройки - гостиница, столовая и общежитие для сотрудников, его строительство обошлось бюджету в $40 млн, передает Podrobno.uz.

Складские помещения хаба площадью в 50 тыс кв м оборудованы самыми современными системами кондиционирования, обеспечивающими оптимальные температуры лекарств даже при их погрузке. Все таможенные склады хаба лицензированы и обладают международными сертификатами GDP и GSP, что позволяет им принимать, хранить и распределять крупные партии медикаментов и перевозить их своими грузовыми автомобилями.

Хаб уже установил логистические связи с Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Турцией и рядом стран-производителей медикаментов в Европе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1045 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Какие перспективы открывает статус наблюдателя для Ирана в ЕАЭС?

Какие перспективы открывает статус наблюдателя для Ирана в ЕАЭС?

Между Россией и Казахстаном заработала обновленная трасса

Между Россией и Казахстаном заработала обновленная трасса

В Китае откроется филиал &quot;Узбекистон темир йуллари&quot;

В Китае откроется филиал "Узбекистон темир йуллари"

В Подмосковье построят международный торгово-логистический центр

В Подмосковье построят международный торгово-логистический центр

Аэропорт Аркалыка выкупило государство в Казахстане

Аэропорт Аркалыка выкупило государство в Казахстане

Россия и Иран начали строительство двух новых транспортных маршрутов

Россия и Иран начали строительство двух новых транспортных маршрутов

Узбекские электромобили подешевеют за счет локализации

Узбекские электромобили подешевеют за счет локализации

ВБ поможет Турции с развитием электрического железнодорожного транспорта

ВБ поможет Турции с развитием электрического железнодорожного транспорта

Железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнут строить в декабре

Железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнут строить в декабре

Новый дорожный знак появился в Узбекистане

Новый дорожный знак появился в Узбекистане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы