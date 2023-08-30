Помощь боевикам отправит жителя Ростовской области в тюрьму

Житель Ростовской области финансировал терроризм. При обыске у него нашли экстремистскую литературу и крупную сумму денег. Против мужчины завели дело.
Житель Ростовской области предстанет перед судом за помощь террористической организации, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
В ведомстве заявили, что мужчина перечислял денежные средства владельцу издательского дома «Умма», который получил тюремный срок за «организацию финансирования терроризма».
В ходе обысков в доме мужчины были обнаружены экстремистская литература и крупная сумма денег. По данному факту возбуждено уголовное дело.