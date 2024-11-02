В Ростове открылся музей истории города

Сегодня в Ростове-на-Дону торжественно открылся Музей истории Ростова. Дата его открытия выбрана неслучайно это произошло в годовщину освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня в Ростове-на-Дону знаменательное событие: в центре города на улице Шаумяна торжественно открылся Музей истории Ростова, написал в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Музей разместился в здании по адресу: ул. Шаумяна, 65. Там три зала. Первые два посвящены событиям жизни города второй половины XIX века - первой половины XX века, а третий – периоду специальной военной операции. В каждом – воплощен дух того или иного времени"

- Алексей Логвиненко

Музей не нов – он работает уже более четырех лет, но вот свое здание он получил впервые – старое помещение уже не вмещало постоянно пополняющиеся фоны, на сегодняшний день они составляют свыше 7 тыс экземпляров, отметил градоначальник.

Также Логвиненко поблагодарил всех тех, кто передает музею свои личные памятные вещи, заверив: архивные материалы, фотографии, предметы быта будут бережно храниться здесь, не только сохраняя, но и приумножая культурные богатства Ростова.